الإمارات تتقدم العالم في التعافي من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دولة الإمارات من بين أعلى الدول في العالم في نسبة التعافي من فيروس «كورونا». وبحسب إحصائيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، فإن نسبة التعافي فيها وصلت إلى 89%، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة 59921 حالة وعدد الذين تعافوا بشكل تام 53202. أما في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ومن بينها الإمارات، بحسب مركز الإحصاء، فإن عدد الحالات المسجلة بلغ 614 ألفاً، فيما بلغت نسبة الشفاء 85%.

وعلى مستوى العالم أجمع، فإن عدد الحالات وصل إلى 16 مليوناً و252 ألفاً و541 حالة، ونسبة الشفاء من الإجمالي 58% فقط.