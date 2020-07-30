قرقاش يشيد بالتعاون المصري ــ السعودي في مواجهة نفوذ «قوى إقليمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: الخليج ، وكالات

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، إن «قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسع نفوذها في الساحة العربية مبشّر».

أضاف قرقاش في تغريدة عبر «تويتر» أمس الأربعاء،أن «التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي». وتابع: «لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم».

فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم عمّان لتكثيف الجهود الهادفة إلى حل سياسي للأزمة الليبية، محذراً من مخاطر «أقلمة» الأزمة على ليبيا وعلى جوارها،

وقال الصفدي خلال استقباله أمس رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المملكة تدعم كل الجهود والمبادرات السياسية لحل سياسي للأزمة بما فيها «إعلان القاهرة» و«مؤتمر برلين» و«اتفاق الصخيرات» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار الصفدي إلى أهمية تفعيل الدور العربي في جهود حل الأزمة والحيلولة دون جعل ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية.

وقال إن أمن الدول العربية مترابط والأردن سيظل يعمل مع جميع الأشقاء من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأكد صالح من جهته دور الأردن ووقوفه الدائم إلى جانب ليبيا ومساعدته نحو التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة.



قلق من تأثير الوضع على الأمن



وواصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جولته في دول المغرب العربي وأكد في الرباط، أن الحل الليبي- الليبي هو ما ينهي الاقتتال والتدخل الأجنبي.

وقال أثناء لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة ،أمس، «قلقون من تأثير الوضع في ليبيا على الأمن الإقليمي العربي».

وأضاف «مباحثاتي مع وزير الخارجية المغربي عكست مدى التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهته».

وتابع: «هناك اتفاقات عديدة ومجالات عديدة للتنسيق، ونحن مكلفون من قيادة البلدين بمتابعة ذلك والعمل على تفعيلها، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى».



حل سياسي



من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي: «نحن قلقون بشأن ما يجري في ليبيا»، مؤكداً أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً والتدخل العسكري الأجنبي يصعّب الوضع.

كما أضاف: «الليبيون قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم»، مشيراً إلى أن المغرب لن يقدم لليبيين وصفة جاهزة ولكن فضاء لإيجاد حل.

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طائرة تركية في مصراتة



أفادت معلومات لقناة «العربية»، أمس، بهبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات تركية، بالإضافة إلى مرتزقة سوريين وفصائل الوفاق.

كما أشارت المعلومات إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة من أجل نقلها إلى جبهة سرت والجفرة. وكانت معلومات سابقة أفادت بأن فريقاً من المخابرات التركية وصل إلى قاعدة الوطية . وأضافت المصادر أن الفريق التركي بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.



اليونان: لا حوار في ظل التهديدات



إلى ذلك،قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أمس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، «لكن ليس تحت التهديد»، في إشارة إلى تصعيد أنقرة بشرق المتوسط.

وأوضح الوزير اليوناني، في مقابلة صحفية مع قناة «ERT» الرسمية، أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.