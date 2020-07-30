محمد بن سعود يتفقد مركز الدارة الحدودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية في مركز الدارة الحدودي بالإمارة الذي يربط دولة الإمارات بسلطنة عُمان الشقيقة.

واطلع سموه على أجهزة الفحص الحديثة في جمرك الدارة وأنظمة الفحص من خلال استخدام أحدث أجهزة التفتيش المتقدمة فنياً، لمساعدة المفتشين على تأدية مهامهم، خاصة تلك المتعلقة بإحباط محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة ومكافحة الجريمة المنظمة والغش التجاري، فضلاً عن تسهيل التجارة المشروعة عبر إجراءات تفتيش جمركي تمتاز بالفاعلية والكفاءة.

رافق سموه خلال الجولة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وأحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة.

وكان في استقبال سموه، الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، وعدد من المسؤولين في المركز، وتفقد سموه، عدداً من الأقسام في جمارك الدارة معبراً عن سعادته بما وصل إليه العمل من تطور وسرعة الإجراءات المتبعة.

وثمن سمو ولي عهد راس الخيمة، التعاون المثمر بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في المركز.

ومن جانبه، أكد مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، أن أجهزة الفحص الحديثة في جمرك الدارة تعد الأولى من نوعها في الدولة، مشيراً إلى أن ترقية أجهزة التفتيش الجمركي في جمرك الدارة، تأتي في إطار تمكين الدائرة من القيام بعمليات التفتيش الجمركي وفق أعلى المستويات. (وام)