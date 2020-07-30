شكرا لقرائتكم خبر عن «مش راح نختلف».. جديد ديانا حداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائي اللبناني، بعنوان «مش راح نختلف» من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات.

وأوضحت حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأعمال القريبة الى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحن جميل وجددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.

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