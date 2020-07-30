برامج خاصة وسهرة ماجد المهندس على «دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه التلفزيونية والإذاعية الخاصة التي تبث على مدار أيام عيد الأضحى.

وأكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي يتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة؛ تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل، ونقل بهجة العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة.

منذ بداية موسم الحج؛ حرص تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية على إعداد مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة، وصولاً إلى النقل المباشر لوقائع يوم عرفة، على الهواء مباشرة، إلى جانب بث مجموعة من البرامج والفواصل والمقاطع الخاصة بهذه المناسبة.

ومع إطلالة أول أيام العيد، تتولى شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وتلفزيون نور دبي، بث «تكبيرات العيد»، يلي ذلك نقل الصلاة من مكة المكرمة، وعلى شاشة تلفزيون دبي تبث حلقة جديدة من برنامج «اسألوا أهل الذكر»، وعلى «سما دبي» ابتداء من 09:30، حلقة العيد الخاصة من برنامج «حياتنا» مع أحمد عبد الكريم.

بعدها يأتي الانتقال مباشرة إلى البرنامج الخاص «صباح العيد» ابتداء من 10 صباحاً، مع مجموعة التقارير والتغطية الخاصة. وتتضمن حلقة ثاني أيام العيد من تقديم المذيعة رحاب المهيري، لقاءات مع الفنان ماجد عبد الله، والشاعرين سالم محمد الكعبي، وسعيد الغفلي، والفنان حمد العامري وغيرهم. ويضم فريق عمل البرنامج المقرر بثه على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، المخرج الإماراتي مصطفى الهاشمي والإشراف لعدنان المرزوقي ورفيعة الحمادي.

ويمكن لمشاهدي «سما دبي» 11:30 صباحاً، ثاني وثالث أيام العيد متابعة كلاسيكيات المسرح الخليجي وأفلام الأطفال.

وتتضمن الفترة المسائية المشتركة بين تلفزيون دبي و«سما دبي» حلقات العيد من برنامج «هذه دبي» وتبث ابتداء من 9 مساء من «مردف سيتي سنتر» مع ليلى المقبالي وإبراهيم استادي وتستضيف مجموعة من الفنانين الإماراتيين أمثال عادل إبراهيم ومريم العلي؛ وذلك قبل أن يحين موعد سهرة العيد الاستثنائية على شاشة تلفزيون دبي تحت عنوان: «معاً في العيد»، وتستضيف ديالا مكي الفنان ماجد المهندس في لقاء وسهرة غنائية خاصة.

وأعدت قناة «دبي زمان» جدولاً من البرامج والمسلسلات والفقرات المنوعة التي تتماشى مع خصوصية العيد.

وتغطي إذاعتا «نور دبي» و«دبي» المناسبة من خلال مجموعة من البرامج، إضافة إلى البث المباشر ليوم عرفة وصلاة العيد من مكة المكرمة.