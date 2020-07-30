«أطفال الشارقة» تختتم المعسكر الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكرها الصيفي تحت شعار «صيفي»؛ الذي يقام عن بعد، واستهدف منتسبيها في جميع مراكز الأطفال المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة، إضافة للجمهور في الفئة العمرية من 6 إلى 12سنة.

ضمن مسار الفنون تم تنظيم العديد من الورش في مجال الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، التي عرّفت الأطفال بتقنيات جديدة ساهمت في توظيف أفكارهم ومخيلتهم في ابتكار طرق جديدة في مختلف المجالات؛ ففي مجال الرسم والفن كانت من أبرز الورش التي تفاعل معها الأطفال ورشة «فن الماندالا»، واطلعوا على تاريخ هذا الفن، ومن ثم قاموا برسم أشكال وأعمال فنية تحمل قيماً جمالية، أما في ورشة «فن النحاس» فقد تعرف الأطفال إلى مراحل الحفر والنقش وعلى أنواع النحاس المختلفة، وكيفية استخدام الزخارف الإسلامية في تزيين اللوحات، وفي ورشة «فن الأوريجامي» تمكن الأطفال من إنتاج أشكال فنية وهندسية من خامات ورقية مختلفة، إضافة لمشاركتهم في ورشة «أفكار وفنون»، و«فنون الرسم»، و«مجسمات ثلاثية الأبعاد» التي تخللها تنفيذ الأطفال لبعض النماذج الفنية البسيطة.

وضمن نشاط المسرح تدرب الأطفال على تصميم وتنفيذ وتحريك الدمى ضمن ورشة عرائس، و«مابيت شو»، «العرائس القفازية»، و«الأراجوز». أما ضمن النشاط الموسيقي فقد نفذت ورشة «الموسيقى الإلكترونية» والتي هدفت إلى تدريب الأطفال على كيفية استخدام الآلات الموسيقية الإلكترونية بأسلوب ترفيهي ممتع، بينما في ورشة «حكايات موسيقية» تعرفوا إلى أنواع الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، وفي ورشة «الموسيقى المرحة»، تعرف المشاركون إلى القواعد الموسيقية والقراءة الصولفائية بطريقة مبتكرة قائمة على الألعاب والمسابقات المرحة.

وأقيمت ضمن مسار الآداب واللغات العديد من الورش منها ورشة «المتحدث البارع»، وورشة «فن الإلقاء»، اللتين هدفتا إلى إكساب الأطفال فنون الإلقاء وكيفية تحديد عناصره، إضافة إلى ورشة لحن القلم، وفنون الكتابة، وينابيع المعرفة، والمقهى القرائي، وحكايات عالمية، والأديب الصغير، وغيرها من الورش التي تهدف إلى تعزيز المهارات القرائية والكتابية لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات فن التأليف، إلى جانب توعيتهم بأهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالفرد.

وشهد المعسكر تنفيذ ورش وبرامج متنوعة نالت استحسان المشاركين، وحققت جملة من الأهداف التي سعى إلى تحقيقها من أبرزها اكتشاف مهارات المنتسبين من خلال البرامج التخصصية، وإكسابهم مهارات عملية في الدورات المطروحة، إضافة إلى استثمار طاقاتهم، وشغل أوقات فراغهم خلال فترة إجازة الصيف بالأنشطة المفيدة.