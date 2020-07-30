مكتب رجل أعمال.. مركز علاج من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوّل رجل أعمال هندي تعافى من «كورونا» مكتبه إلى مركز يضم 85 سريراً لتوفير العلاج منه للفقراء.

وكان رجل الأعمال كادار شيخ، أمضى 20 يوماً في عيادة خاصة الشهر الماضي في مدينة سورات في غرب البلاد، وصعق بالكلفة الباهظة. وقال شيخ، الناشط في مجال البناء والعقارات «كلفة العلاج في مستشفى خاص هائلة. كيف يمكن للفقراء أن يتحملوا كلفة علاج كهذا؟»، وأضاف «لذا قررت التحرك والمساهمة في مكافحة هذا الفيروس القاتل».

وبعد تعافيه، حصل شيخ على موافقة السلطات المحلية لتحويل مكتبه البالغة مساحته 2800 متر مربع، إلى مركز علاج. وتوفر الحكومة طاقم الرعاية والتجهيزات الطبية والأدوية وتغطي كلفتها، فيما أشترى شيخ الأسرة ويتحمل كلفة الكهرباء، والشراشف، والأغطية.

وأكد أن المركز مفتوح للجميع «من أي طبقة اجتماعية، ودين، وطائفة، كانوا».