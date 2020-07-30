عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” صدر عن «ثقافية الشارقة» العدد الحادي عشر شهر أغسطس/آب 2020 من مجلتي «الوسطى» و«الشرقية»، واشتمل العددان على الكثير من المواد القيّمة التي تلقي الضوء على أبرز الجوانب الثقافية والإبداعية والتنموية في المنطقتين التابعتين للشارقة، كل هذا من خلال باقةٍ مميزةٍ من مقالات الرأي والمقالات التحليلية إلى جانب الحوارات والاستطلاعات المصورة والتقارير الشيقة.

وتضمن «الشرقية» في باب «إنجاز» تقريراً مفصلاً عن بِشارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لأهل مدينة كلباء، وحزمة المشاريع التي أعلن عنها في مداخلة هاتفية، أجراها منتصف شهر يوليو/تموز الماضي؛ عبر برنامج «الخط المباشر»، ويُبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، وهي مشاريع تغطي كل القطاعات الحيوية، منها ما هو سياحي مثل: مشروع تطوير «كورنيش كلباء»، ومشروع «سد الغيل»، و«بحيرة الحفية» ذات القيمة التنموية مستدامة والأثر اقتصادي بعيد المدى، هذا إلى جانب «متحف كلباء» في خور كلباء، و«الحدائق المعلقة»، ومنها مشاريع البنية التحتية مثل: «ميدان كلباء» و«سوق للخضراوات والفواكه»، إضافة إلى مبان ومحال تجارية.

واشتمل العدد على الكثير من الحوارات المميزة، مع الباحثة الاجتماعية وخبيرة التراث الشعبي فاطمة المغني حول مسيرتها الحافلة بالعطاء والعمل التطوعي والاجتماعي، وتجربتها الغنية بالمعرفة والعلم، وفي باب «ميدان» تضمن العدد حواراً مع محمد القواضي أحد لاعبي كرة القدم الأوائل بخورفكان، وتناول باب تحت الضوء مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي؛ الأكبر بدبا الحصن، ويتسع ل3000 مصلٍ، والموشح بالكثير من النقوش والزخارف الفريدة، وفي اشتغال يتعرف القارئ إلى إحدى الرائدات في صناعة الحلويات بخورفكان وهي منيرة محمد النقبي، ويتضمن العدد الكثير من الأبواب والمقالات التي تشمل مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية في مدن المنطقة الشرقية المفعمة والثرية بالجمال والعطاء.

وقد ضمّ عدد «الوسطى» في باب «إنجاز» موضوعاً متكاملاً عن المشاريع السياحة البيئية في المنطقة الوسطى، وما فيها من معالم صديقة للبيئة ومحميات طبيعية ومنتزهات ومعالم أثرية وأماكن ضيافة راقية، ما جعلها وجهة للكثيرين من عشاق البيئة والسياحة من مختلف دول العالم، كما يجد القارئ العديد من الحوارات المهمة التي ترصد حياةَ أهالي المنطقة الوسطى؛ من خلال أعين كبار مواطنيها الذين عايشوا مختلف المراحل والعقود كالحوار الذي أجري مع الوالد مطر الطنيجي، وتحدث فيه عن تاريخ وماضي المنطقة الوسطى، وعن تجاربه وقصصه الإنسانية التي عاشها بين سهول ووديان وواحات مدنها وقراها وصحاريها الشاسعة، ومن الحوارات المهمة تحت «درب القمة» لقاء مع المهندس حمد مصبح الطنيجي، الاسم اللامع في عالم الاختراعات، وهناك تقرير مصور عن نادي الذيد الثقافي الرياضي في ذكرى أربعين عاماً على تأسيسه، وما قدمه للمنطقة من عطاء ثقافي رياضي خلالها، إضافة إلى احتواء العدد على باقة مميزة من الأخبار التي تهم القارئ على مختلف الصعد.