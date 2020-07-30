رشـوة قطـريـة بـ 750 ألـف يـورو للصمـت علـى تمـويـل «حـزب اللـه»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوالى التقارير، التي تؤكد تورط قطر في تقديم دعم سري لميليشيات «حزب الله» اللبنانية، فبعدما أكدت الصحافة الألمانية أن «سفير الدوحة لدى بروكسل، عبدالرحمن الخليفي، عرض دفع 750 ألف يورو على أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل «حزب الله»، كشفت صحيفة «إسرائيلية» أن السفير القطري لدى بلجيكا حاول منع نشر أخبار تمويل بلاده ل«حزب الله» من خلال صفقة مالية.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أمس الأربعاء، نقلاً عن متعاقد أمني، يقول إنه عمل لمصلحة أجهزة استخبارات أجنبية، أن السفير القطري لدى بلجيكا قدم المساعدة إلى وكالة علاقات عامة ألمانية، في قضية تستر معقدة من أجل إخفاء تمويل الدوحة ل«حزب الله».

ونسبت الصحيفة إلى المتعاقد الذي عرفته الصحافة الألمانية ب«جيسون. ج»، قوله في مقابلة خاصة إن «سفير الدوحة لدى بروكسل، عبدالرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سعى إلى التفاوض على اتفاق يتم بموجبه دفع 750 ألف يورو إليه، لكي يلتزم الصمت بشأن دور قطر في تمويل حزب الله».

وأضاف جيسون، الذي يقول إنه يستخدم اسماً مستعاراً «لتجنب انتقام قطري»، «لم أعتزم أبداً الحصول على المبلغ المالي. كان الهدف دائماً التعرف إلى ممولي حزب الله في قطر، وأي من القطريين يمنحونهم الحماية».

وكان المتعاقد قد قال للصحافة الألمانية هذا الأسبوع، إنه أعد ملفاً حول الدعم المزعوم الذي توفره قطر ل«حزب الله».

وكانت صحيفتان ألمانيتان قد أفادتا في الشهر الجاري، بأن مسؤولاً قطرياً رفيعاً في بلجيكا، والذي كان على اتصال مع مايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة، كان الممثل الرئيسي بين قطر وجيسون في جهود إخفاء الدعم المالي للدولة الخليجية ل «حزب الله». ونفى إناكر، وفق المصادر الألمانية، تورطه في أي محاولة للتستر على الدعم القطري للحزب الطائفي.

لكن «جيروزاليم بوست»، كشفت أنها اطلعت على الملف الذي أعده جيسون، وتوصلت بتسجيل لمحادثة بينه وبين إناكر، جرت خلالها الإشارة إلى السفير القطري عدة مرات.

وكشف جيسون أنه التقى إناكر عبر وسيط، مشيراً إلى أن الأخير كان تحت «رادار المجتمع الاستخباراتي الغربي»، بسبب عمل شركته في السابق لمصلحة قطر.

وأكدت الصحيفة أن بحثها حول الموضوع أكد أن الخليفي كان حاضراً إلى جانب إناكر، في فعاليات عربية-ألمانية في مجال الأعمال، عندما كان سفيراً لبلاده في برلين. وشغل الخليفي منصبه في ألمانيا ما بين 2009 و2016، وفق «جيروزاليم بوست». وكانت صحيفة «دي تسايت» الألمانية، قد ذكرت أنه في بداية 2019، عقد إناكر وجيسون والدبلوماسي القطري لقاء غذاء لبحث تفاصيل «صفقة ال750 ألف دولار» لتأمين صمت جيسون.

وقالت الصحيفة «الإسرائيلية» إنها لم تحصل على رد على طلبها الحصول على تعليق من الحكومة القطرية وسفارات الدوحة في بروكسل وواشنطن وبرلين.