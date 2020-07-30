«عساكم من عواده» وبرامج وفواصل على «الأولى»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة ل«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» مجموعة من البرامج الخاصة؛ بمناسبة «العيد العود»؛ أي عيد الأضحى؛ لتبث البهجة في نفوس مستمعيها وتعايدهم، وتطلعهم على أحدث الأخبار، ومظاهر الاحتفالات في الدولة.

قالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات وإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز: «للعيد قيم معنوية ومجتمعية وعادات وتقاليد أرست قواعدها المرتبطة بالمجتمع الإماراتي وباقي الدول العربية. ولسنوات عدة، توجهت إذاعة «الأولى» نحو إعداد برامج خاصة توائم أي حدث أو مناسبة في الدولة؛ لذا تبث لمستمعيها أجواء العيد من معايدات وتبريكات إلى جانب التطرق للأنشطة والفعاليات المحلية؛ تعزيزاً لنهجها؛ وتأكيداً لمواكبتها لكل شاردة وواردة في الأوساط المحلية».

وصباح أول أيام العيد، من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة، يأتي برنامج «صابح العيد» مع أمل الملا؛ ليستقبل تهاني المستمعين، ويشاركهم ذكرياتهم ويستوقفهم للتحدث عن المعاني الجميلة للاحتفال بهذه المناسبة وقيمها المعنوية، وأثرها في نفوس أفراد المجتمع المحلي.

ومن الرابعة إلى الثامنة، يطل فريق أخبار «علوم لبلاد» في لفتة نوعية؛ لبث برنامج خصص للمناسبة بعنوان: «علوم العيد». ويتواصل فريق البرنامج مباشرة مع المستمعين؛ لنقل أخبار العيد بنمط جديد من التغطية؛ إذ سيكون كل ما هو تراثي مع علياء بوجسيم، وما يحوي الأنشطة الترفيهية مع خديجة حسن. أما أبرز التغريدات فيستعرضها يوسف العوضي. كما يضم البرنامج فقرة «أجمل خبر في العيد» ومسابقة خاصة.

ويبحر برنامج «عساكم من عواده» بالمستمعين في ثاني أيام العيد إلى عمق المفردات الساحلية، برفقة النوخذة حميد بن ديبان، ويحاوره فهد العلي من الرابعة إلى السادسة مساء، وتتخلل البرنامج مسابقة خاصة. أما برنامج «العيد لول» فيبث ثاني الأيام مع سيف بن سليمان وحمد الشامسي من السادسة إلى الثامنة مساء، لينقل المستمعين إلى أجواء العيد في الماضي، من بداية التحضير له إلى استقبال أيامه وما يتعلق به من عادات وتقاليد، يتسم بها المجتمع الإماراتي.

وحرصت إذاعة «الأولى» على إعداد مجموعة من الفواصل التي توائم بهجة العيد، إلى جانب مواضيع حيوية من عبق العادات الضاربة في جذور مجتمع الإمارات والدول العربية والإسلامية. وتتضمن الفواصل معايدات لمذيعي الإذاعة والتطرق إلى القيم الإنسانية المرتبطة بهذه المناسبة مع الاستمرار في بث رسائلها الوطنية بكل ما يختص بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظاً على سلامة الجميع.