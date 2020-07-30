شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحدد 7 دول يُمنع دخول القادمين منها إلى البلاد بينهم إيران والهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز التواصل الحكومى فى دولة الكويت، سماح الدولة للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت ، باستثناء القادمين من بنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.
أعلن مركز التواصل الحكومي عبر حسابه في «تويتر» عن السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية: «بنعلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران، نيبال».
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت عن أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سوف تبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من يوم السبت المقبل..
ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر .
وقال مدير إدارة النقل الجوي في (الطيران المدني) الكويتية عبدالله الراجحي - في تصريح صحفي - إن الدول التي سيتم إعادة تشغيل الرحلات إليها، هي مصر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وقطر والأردن والبوسنة والهرسك وسيريلانكا وباكستان وإثيوبيا وبريطانيا وتركيا وإيران والنيبال وسويسرا وألمانيا وأذربيجان والفلبين والهند.
وأضاف الراجحي، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستعلن في الفترة المقبلة عن جداول تشغيلها ومواعيد رحلاتها بشكل تفصيلي.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، مراحل الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي، بعد توقفها منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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