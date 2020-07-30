السعودية والمغرب يؤكدان توافقهما حيال التحديات المحدقة بالعالم العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية توافق البلدين في الرؤى حيال التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها التدخلات الأجنبية والإرهاب، ودورهما في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يقتضيه ذلك من ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها، والعمل على إرساء دائم للأمن والسلم في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه .

من جهته أشار وزير الخارجية المغربي إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والقوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والمؤطرة بالعديد من الاتفاقيات والآليات الداعمة لها، موضحا أنه تباحث مع الأمير فيصل بن فرحان الأوضاع الإقليمية وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد وزير الخارجية المغربي دعم بلاده لكل المواقف التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها وسيادتها وأمن مواطنيها، معتبراً أن سلامة الأراضي السعودية هي خط أحمر بالنسبة للمملكة المغربية التي ستظل تساندها في كل المحافل والمنظمات الدولية.

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