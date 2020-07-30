شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العراقى يدعو للتحقيق فى استهداف القادة العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي إلى التحقيق بشأن تكرار استهداف القادة العسكريين. ووفقا لموقع روسيا اليوم قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي: نعزي الشعب العراقي والقوات الأمنية المسلحة باستشهاد بطل آخر من أبطال العراق الأصلاء العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي آمر اللواء 29 في الجيش العراقي، وضابط آخر برتبة ملازم أول، واللذان ارتقيا إلى جوار ربهما خلال تعقبهما مجموعة إرهابية ضمن قاطع هيت في محافظة الأنبار.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب العراقي إلى ضرورة أن تحقق القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تكرار حوادث استهداف القادة العسكريين، وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق التي تكررت فيها حالات الاغتيال.

وفى وقت سابق قتل آمر اللواء 29 في الجيش العراقي العميد أحمد عبد الواحد اللامي بهجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابى.