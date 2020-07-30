اشتباكات بالأيدي بين مقدسيين ومستوطنين قرب "البراق"

زين خليل/الخليج 365

وقعت اشتباكات بالأيدي، مساء الأربعاء، بمدينة القدس المحتلة بين مقدسيين ومستوطنين يهود كانوا يصلون أمام حائط البراق، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن "مواجهات اندلعت في البلدة القديمة بمدينة القدس بين سكان مسلمين ويهود خلال خروج المصلين اليهود من الحائط الغربي (البراق)".

وبحسب المصدر ذاته، تمكنت الشرطة الإسرائيلية من الفصل بين الجانبين، دون وقوع إصابات.

ولم توضح هيئة البث سبب المواجهات التي اندلعت عشية إحياء اليهود ذكرى ما يسمى "التاسع من آب".

Advertisements

ويورخ ذلك اليوم لما يسميه اليهود ذكرى خراب الهيكل في إشارة للمعبد اليهودي الذي يزعمون أن المسجد الأقصى قد بُني على أنقاضه.

والأربعاء، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن 165 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

ويتوقع قيام عشرات آخرين باقتحام المسجد يوم الخميس بالتزامن مع وقوف الحجاج بجبل "عرفات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.