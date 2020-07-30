تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري يتعافى من كورونا

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري لكرة القدم، الأربعاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وكتب النجم السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة: "شكرًا جزيلا على جميع رسائل الاهتمام التي تلقيتها خلال هذه الأيام. أريد أن أشارككم أنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريق السد".

وأكد الموقع الرسمي لنادي السد عودة تشافي إلى مهامه، حيث قاد المدرب الإسباني أول مران للفريق، مساء الأربعاء، استعدادًا للقاء الأهلي الاثنين المقبل، في الجولة 19 للدوري القطري.



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وقال النادي في بيان: "واصل الفريق الاول، تدريباته اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي بالنادي، استعداداً لمباراة الاهلي، وشهد مران الاربعاء عودة المدرب تشافي هيرنانديز بعد شفائه من إصابة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تعرض لها منذ حوالي 14 يومًا".



وكان تشافي قد أعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة، وخضوعه للحجر الصحي بعيدًا عن عائلته والفريق.

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