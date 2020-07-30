إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري لكرة القدم، الأربعاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".
وكتب النجم السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة: "شكرًا جزيلا على جميع رسائل الاهتمام التي تلقيتها خلال هذه الأيام. أريد أن أشارككم أنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريق السد".
وأكد الموقع الرسمي لنادي السد عودة تشافي إلى مهامه، حيث قاد المدرب الإسباني أول مران للفريق، مساء الأربعاء، استعدادًا للقاء الأهلي الاثنين المقبل، في الجولة 19 للدوري القطري.
وقال النادي في بيان: "واصل الفريق الاول، تدريباته اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي بالنادي، استعداداً لمباراة الاهلي، وشهد مران الاربعاء عودة المدرب تشافي هيرنانديز بعد شفائه من إصابة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تعرض لها منذ حوالي 14 يومًا".
وكان تشافي قد أعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة، وخضوعه للحجر الصحي بعيدًا عن عائلته والفريق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري يتعافى من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.