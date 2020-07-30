الجزائر.. مشروعان لترميم معلمين عثمانيين بالشراكة مع تركيا

الجزائر/حسام الدين إسلام/الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، أنها ستشرع بالتعاون مع تركيا بترميم معلمين عثمانيين بعد انتهاء الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لوزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة على هامش زيارتها إلى محافظة وهران (غربي البلاد) نقلته وكالة الأنباء الرسمية لبلادها.

وقالت الوزيرة بن دودة: "سيتم ترميم المسجد التاريخي (الباشا) بحي سيدي الهواري العتيق في وهران مباشرة بعد انتهاء الحجر المنزلي".

وأوضحت بن دودة، أن "عملية ترميم هذا المعلم الديني ستتم مع في إطار اتفاقية مع تركيا" دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الاتفاق.

ولفتت بن دودة، إلى أنه "تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا المشروع"، مشيرة إلى أن "عملية الترميم تأجلت بسبب تعليق الملاحة الجوية الناجمة عن جائحة كورونا".

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ومسجد "حسن باشا" هو أحد المساجد العتيقة بمحافظة وهران، شيّد عام 1797 في عهد الباي محمد الكبير بأمر من بابا حسن باشا الجزائر العاصمة إباّن الفترة العثمانية في الجزائر (1515-1830).

وفي 2008 أغلقت السلطات المحلية لمحافظة وهران مسجد "الباشا" بعد تصدع أجزائه.

وفي السياق، قالت بن دودة: "سيتم ترميم قصر الباي بالشراكة مع تركيا بعد نهاية الحجر الصحي".

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع "سيتيح الفرصة لتكتسب اليد العاملة الجزائرية مهارات في مجال ترميم المعالم التاريخية والدينية".

ويعد "قصر الباي" مقر الحكم ببايلك الغرب إبّان العهد العثماني في الجزائر (1515-1830)، وشيدّ نهاية القرن الـ18 على يد محمد باي الكبير بن عثمان حاكم بايلك الغرب.

ويتربع "قصر الباي" المصنف ضمن التراث الوطني على مساحة تقدر بـ5.5 هكتارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.