ترامب يأمر بتمديد سياسات الطوارئ الخاصة بلبنان عاما آخر

واشنطن/ الخليج 365



أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتمديد سياسات الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان، والمعلنة عام 2007، لعام إضافي، قبيل انتهائها في الأول من أغسطس/ آب المقبل.



وأعلن ترامب قراره بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة للتعامل مع أي تهديد استثنائي للأمن القومي والسياسيات الخارجية للولايات المتحدة.



وجاءت الخطوة، التي كشف عنها ترامب في رسالة وجهها إلى الكونغرس الأمريكي، ونشرت على موقع البيت الأبيض، إثر استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.



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وقال في رسالته: "يؤدي استمرار الأنشطة المهددة للاستقرار بينها عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله إلى تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف: "هذه الأنشطة تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن الوطني والسياسة الخارجية لواشنطن. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان إلى ما بعد الأول من أغسطس المقبل".

وأعلنت حالة الطوارئ الأمريكية المتعلقة بلبنان، عام 2007، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الذي تشكله أفعال أشخاص معينين لتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطيا والمؤسسات الديمقراطية؛ إضافة إلى المساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.