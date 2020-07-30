اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأندية

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أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة قال فيها :”يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
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