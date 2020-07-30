شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تعيد فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاق مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، مساء أمس الأربعاء، أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد حالة الأمطار التي شهدتها المنطقة، وتسببت في إغلاق الطريق لعدة ساعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس أمس هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

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كما توقعت الأرصاد أن تمتد الأمطار إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.