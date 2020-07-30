شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنستمر فى سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادى والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر فى سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنهستكون هناك عقوبات جديدة، وهى ستكون جزءا من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادى، موضحة أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على سوريا يوم الأربعاء لا تستهدف الشعب السورى.

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ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا.