الرئيس اليمنى: الإسراع فى تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم فى توحيد الصف الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادى، مساء الأربعاء، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها.
ووفقا لموقع العربية، أشار الرئيس اليمنى إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن الى مرافئ الامن والاستقرار والسلام. وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.
وأشاد الرئيس اليمنى بالجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.
ولفت الرئيس اليمنى إلى أن المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية.
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