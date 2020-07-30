شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى: الإسراع فى تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم فى توحيد الصف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادى، مساء الأربعاء، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها.

ووفقا لموقع العربية، أشار الرئيس اليمنى إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن الى مرافئ الامن والاستقرار والسلام. وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.

وأشاد الرئيس اليمنى بالجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

Advertisements

ولفت الرئيس اليمنى إلى أن المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية.