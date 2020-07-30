القائم بالأعمال الأمريكى يلتقى مسؤولين كبارا فى بنغازى لوقف التصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس زار اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين حول تحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وذكرت السفارة فى بيان اليوم أن هاريس التقى مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، وأكّد القائم أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، مشيرا إلى التزام السفارة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وذكّرت السفارة الأمريكية أن هذه الزيارة، التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو ومدينة مصراتة في 27 يوليو، تؤكد التزام الولايات المتحدة بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.

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