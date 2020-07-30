شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 826 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 826 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 22213 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المخبرية، قد بلغ 1187822 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات، في طنجة والدار البيضاء وفاس، ليصل عدد "ضحايا كورونا" إلى 334 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17125.

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