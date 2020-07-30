شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار فى الحرم المكى خلال تبديل ثوب الكعبة المشرفة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار، حيث سقطت في الحرم المكى خلال تبديل ثوب الكعبة المشرفة فى إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لسقوط الأمطار في الحرم الشريف خلال عملية تبديل ثوب الكعبة المشرفة.

وظهرت أيضا سقوط الأمطار داخل الحرم الشريف، بينما يقوم العاملون بسحب كميات المياه، بينما يواصل العاملون تبديل ثوب الكعبة.

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ونشرت رئاسة شئون الحرمين صورا عبر حسابها بموقع تويتر لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها الكسوة الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

وأذاعت قناة العربية، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لسيارة مخصصة لنقل الكسوة القديمة حيث يتم العمل على الوجه الآخر لتبديل الكسوة وتثبيت الجديدة وسط استعدادات كبيرة من قبل رئاسة شئون الحرمين لتنفيذ تلك المهمة في أسرع وقت.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.