شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب يأمر بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان المعتمدة منذ 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان المعتمدة منذ 2007 بسبب تهديدات للأمن الأمريكي، وفقا لمصادر إعلامية. وأضاف البيت الأبيض، أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بسبب استمرار نقل أسلحة إيرانية لحزب الله والعمل على تقويض سيادة لبنان. وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لولا تدخل الحكومة الفيدرالية، وقوات إنفاذ القانون إلى بورتلاند قبل أسبوع، لقام الأناركيين حرقوها وتم تسويتها بالأرض، قائلا: "إذ لم يوقف الحاكم والعمدة العنف والجرائم فى بورتلاند، ستتدخل الحكومة الفيدرالية وستطبق القانون، الذى هو دور القوات المحلية".

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