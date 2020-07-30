شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سفير فرنسى جديد فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت فرنسا سفيرا جديدا في تونس مكان أوليفيي بوافر دارفور. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد الدبلوماسي الفرنسي لوران لوران كايزيرج، اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين أندريه باران، كسفير جديد لفرنسا في تونس. وشغل السفير الجديد منصب سفير فرنسا في مصر ولبنان وممثلا ساميا للجمهورية الفرنسية في الجزائر، كما شغل عدة مناصب دبلوماسية في العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.

وكانت أحبطت قوات الأمن التونسية مخططا إرهابيا كان سيستهدف مطعما فاخرا في الحمامات، شمال شرقي البلاد. ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إحباط مخططا لعملية إرهابية كانت ستستهدف مطعما سياحيا فاخرا في ياسمين الحمامات.

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وأضاف مصدر تونسى، أنه تم إيقاف 4 أشخاص 3 في مدينة سليمان وشخص واحد في الحمامات، فيما تحصن عنصران آخران بالفرار وجار البحث عنهما.

وفى سياق آخر، كانت أكدت النائبة البرلمانية عبير موسى، ان وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، مؤكدة أن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشي، وذلك وفق وسائل إعلام تونسية، وكان النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد، قد أكد تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة يوم الخميس القادم. وفقا لإذاعة موازيك اف ام.

وقال البرلمان التونسي، إن جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس المجلس ستكون سرية وبدون نقاش.