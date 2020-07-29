شكرا لقرائتكم خبر عن أضم.. العثور على جثة طفل جرفه السيل بوادي دوقه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، مساء الأربعاء، انتشال جثة طفل جرفته السيول بوادي دوقه.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن فرق الدفاع المدني بأضم عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة، نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه”.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورا وثقت من خلالها عمليات انتشال جثمان الطفل، رحمه الله.