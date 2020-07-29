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شكرا لقرائتكم خبر عن أضم.. العثور على جثة طفل جرفه السيل بوادي دوقه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، مساء الأربعاء، انتشال جثة طفل جرفته السيول بوادي دوقه.
وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن فرق الدفاع المدني بأضم عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة، نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه”.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورا وثقت من خلالها عمليات انتشال جثمان الطفل، رحمه الله.
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