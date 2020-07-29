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تغريم 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات في نجران

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

غرمت شرطة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، 34 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس .

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبد الله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (34) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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