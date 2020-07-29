شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. الكعبة المشرفة ترتدي حلَّتها الجديدة وتغتسل بماء المطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://twasul.info/wp-content/uploads/2020/07/مشهد-جميل-الكعبة-المشرفة-ترتدي-حلَّتها-الجديدة-وتغتسل-بماء-المطر-قبل-انتهاء-مراسم-تغيير-الكسوة-من-قبل-المختصين.-يحدث_الآن-مكة-حج_1441-أم.mp4

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