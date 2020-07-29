شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بمصر بشأن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية، بشأن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بمناسبه عيد الاضحى المبارك تود القنصلية التنويه بأن آخر يوم عمل للسفارة هو يوم الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م، وسوف يستأنف العمل- بمشيئة الله- بعد عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٠م.

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وتابعت أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: (00201145331197 – 00201101631730 – 00201101631734 -00201101631737 ).