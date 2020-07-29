شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: بدء التكبير المقيد أدبار الصلوات اعتباراً من بعد صلاة فجر الخميس لغير الحاج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على بدء التكبير المقيد بعد صلاة فجر الغد .
وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يبدأ اعتباراً من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس، التكبير المقيد أدبار الصلوات الخمس، لغير الحجاج”.
وأوضح الشيخ الخثلان أنه يجتمع معه التكبير المطلق ، وذلك حتى غروب شمس يوم الإثنين القادم (آخر أيام التشريق).
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