شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: بدء التكبير المقيد أدبار الصلوات اعتباراً من بعد صلاة فجر الخميس لغير الحاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على بدء التكبير المقيد بعد صلاة فجر الغد .

وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يبدأ اعتباراً من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس، التكبير المقيد أدبار الصلوات الخمس، لغير الحجاج”.

وأوضح الشيخ الخثلان أنه يجتمع معه التكبير المطلق ، وذلك حتى غروب شمس يوم الإثنين القادم (آخر أيام التشريق).