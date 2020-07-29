العيدية الرقمية.. تطبيقات إلكترونية بالإمارات لفرحة العيد عن بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات نشر قائمة التطبيقات الخاصة للعيدية الإلكترونية التي شملت أسماء 33 بنكا ومحفظة مالية والتي يمكن استخدامها من قبل أفراد المجتمع لتحويل العيدية النقدية وذلك للحفاظ على السلامة العامة.



وشملت القائمة التي أعادت هيئة تنظيم الاتصالات نشرها اليوم على موقعها الإلكتروني أسماء 23 بنكا وطنيا وأجنبيا عاملا في الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات لمحافظ مالية.

وشجعت الهيئة أفراد المجتمع على استخدام هذه التطبيقات لتقديم عيديتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورفعت شعار للحملة "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد.

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وكانت الهيئة نشرت القائمة ذاتها خلال عيد الفطر المبارك وقد لاقت حينها استحسانا وإقبالا جيدا من أفراد المجتمع.

ويمكن لأفراد المجتمع استخدام هذه التطبيقات لتحويل العيديةوتجنب توزيعها نقدا في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ويوجد العديد من التطبيقات الذكية التابعة لمتاجر التسوق الإلكترونية في الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها من خلال عملية التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة عبر الإنترنت.

وحققت الإمارات تطورا كبيرا في انتشار خدمات الإنترنت السنوات الأربع الماضية،كما حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الذكي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ظهر ذلك جليا من خلال توفير الحكومة لنحو 5713 خدمة اتحادية ومحلية وإجراء إلكترونيا عبر البوابة الرسمية خلال عام 2019.

وأشاد المستشارون التجاريون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في الإمارات بالمرونة التي أظهرتها الحكومة الإماراتية خلال أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.