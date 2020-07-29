فيديو... استبدال كسوة الكعبة قبيل وقفة عرفات

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فكك الفريق المحدد من قبل الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز، كسوة الكعبة المشرفة القديمة وشرع بتركيب الجديدة، وتثبيتها في أركان الكعبة وعلى سطحها.

​وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة العامة تأكدت من تأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وعلّق وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، قائلًا: "رُكبت الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم".

Advertisements

وبدأ الحجاج المسلمون، اليوم الأربعاء، المناسك بالصعود إلى مشعر منى، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس "كورونا".

ويأتي ذلك في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم.

​​ووصل الحجاج، صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة 1441 هجرية، إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام.

وكان الحجاج غادروا العزل الصحي المؤسسي، في وقت سابق من اليوم، للشروع في أداء مناسك الحج.