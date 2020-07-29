إيران: سوريا المسؤولة عن التحقيق في حادثة طائرة "ماهان إير"‎

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ونقلت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الأربعاء، عن رضائي فير أن التحقيق جار من قبل منظمة الطيران السورية، بشأن حادث اعتراض طائرة الركاب الإيرانية "ماهان"، التي كانت تسير على مسار الطيران الدولي في سماء سوريا، مما أدى الى إصابة عدد من الركاب وأفراد طاقم الطيران.

وأوضح رضائي فير أنه بعد متابعات هيئة الطيران المدني الإيرانية، وإرسال المعلومات اللازمة إلى البلد الذي وقع فيه الحادث، وهي سوريا، بناء على الوثائق المرفقة (رقم 13) باتفاقية شيكاغو، بدأت لجنة التحقيق السورية في حوادث الطيران، التحقيق في الحادث رسميا.

ودعت اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث، بوصفها الممثلة عن الدولة المالكة للطائرة، ولجنة التحقيق في الحوادث الفرنسية (BEA)، التي تمثل الدولة المصممة والمصنعة للطائرة، للتعاون في هذا الصدد.

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وشدد رضائي فير على أن سوريا باتت مسؤولة عن قيادة التحقيق في الحادث ونشر تقرير تخصصي بهذا الشأن، مؤكدا أنه قبل إصدار التقرير النهائي، ستتم مراجعته من قبل اللجنة الإيرانية للتحقيق في الحوادث وسيتم تسليم الوثائق اللازمة إلى سوريا، ليتم إرساله إلى الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأشار المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الإيرانية، حسن رضائي فر، إلى أن الصندوق الأسود وجميع وثائق الطائرة جاهزة للتسليم الى الجهات المعنية في سوريا، للتحري في أسباب الحادث، بهدف عدم وقوع حوادث مماثلة للرحلات الدولية.

واعترضت مقاتلتان حربيتان أمريكيتان في سماء سوريا فوق منطقة التنف، يوم السبت الماضي، طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان" كانت متجهة من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بسبب الهبوط والارتفاع المفاجئ.