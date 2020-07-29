موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6273

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".

وقال الدكتور محمد محمود علي محمود، مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة، خلال تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، بثته الإذاعة الموريتانية، إنه بعد إجراء 668 فحصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 14 مارس في موريتانيا إلى 6273 مصابًا.

وأضاف المسؤول الصحي أنه تم كذلك تعافي 93 مصابًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4776 شخصًا، موضحًا أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 156 شخصًا، في حين يواصل 1341 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

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