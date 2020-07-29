شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى: عواقب قاسية لكورونا على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للجلوس على العرش، أن تخلف الأزمة الصحية لفيروس كورونا عواقب قاسية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، مشيرا إلى أن قرارات فرض الحجر الصحي كان من أجل حماية المواطنين ومصلحة الوطن.

وقدم العاهل المغربي الشكر والتقدير لكل السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار الوباء، خاصة العاملين بالقطاع الصحي، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكى والسلطات المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية والعاملين في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية، مشيدا بمستوى الوعى والانضباط للمواطنين المغاربة خلال هذه الفترة، مؤكدا قيام المواطنين بدورهم بكل جد ومسئولية.

كما أشاد الملك محمد السادس بروح التضامن والمسئولية سواء على المستوى الفرد أو المبادرات الخاصة بفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحى، متابعا: "عشنا مشاهد لا تنسي من العمل التطوعي ".