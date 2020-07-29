شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط مخطط إرهابى لاستهداف مطعم سياحى فاخر فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الأمن التونسية مخططا إرهابيا كان سيستهدف مطعما فاخرا في الحمامات، شمال شرقي البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إحباط مخططا لعملية إرهابية كانت ستستهدف مطعما سياحيا فاخرا في ياسمين الحمامات.

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وأضاف مصدر تونسى، أنه تم إيقاف 4 أشخاص 3 في مدينة سليمان وشخص واحد في الحمامات، فيما تحصن عنصران آخران بالفرار وجار البحث عنهما.

وفى سياق آخر، كانت أكدت النائبة البرلمانية عبير موسى، ان وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، مؤكدة أن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشي، وذلك وفق وسائل إعلام تونسية، وكان النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد، قد أكد تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة يوم الخميس القادم. وفقا لإذاعة موازيك اف ام.

وقال البرلمان التونسي، إن جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس المجلس ستكون سرية وبدون نقاش.