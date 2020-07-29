شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعتقل صحفيا معارضا بتهمة التخابر ..ومحاميه : غير صحيح وأول جلسة 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت السلطات المغربية، اليوم، الأربعاء، صحفيا معارضا ووجهت له تهمتي الاغتصاب والتخابر مع دولة أجنبية، حسبما أفادت النيابة العامة المغربية فى بيان.

وأشارت روسيا اليوم، نقلًا عن بيان النيابة العامة المغربية، إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قالت إن الصحفي عمر الراضى (33 عاما) "يتلقى أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

وأضاف البيان، أن قاضى التحقيق قرر "إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطى من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين".

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وقال ميلود قنديل، محامي الراضي، في تصريح لـ"رويترز": "إن موكله ينفى كل التهم الموجهة إليه، وأن أولى جلسات المحاكمة ستكون في 22 سبتمبر".

ويأتي اعتقال الراضي، الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان فى المغرب، بعد استدعائه 10 مرات من أجل تحقيق تجريه الشرطة، بسبب اتهامات بتلقيه أموالا مرتبطة بمخابرات أجنبية، وهى اتهامات ينفيها.