شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية تعلن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبل قليل، اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات. وكانت رئاسة شئون الحرمين أكدت وصول كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالي قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، وإقامة 6 مستشفيات و51 مركز رعاية في المشاعر المقدسة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزارة الداخلية حول إجراءات حج هذا العام، إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية، مضيفة: "سنعمل على توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج".

من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية، بالعمل على تحقيق حج صحي وآمن في ظل الظروف الحالية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.