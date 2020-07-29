شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الكعبة المشرفة ترتدى كسوتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة شئون الحرمين صورا عبر حسابها بموقع تويتر لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها الكسوة الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

وأذاعت قناة العربية، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو لسيارة مخصصة لنقل الكسوة القديمة حيث يتم العمل على الوجه الآخر لتبديل الكسوة وتثبيت الجديدة وسط استعدادات كبيرة من قبل رئاسة شئون الحرمين لتنفيذ تلك المهمة في أسرع وقت.

وكانت رئاسة شئون الحرمين أكدت أنه تم فك مذهبات الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة وذلك منذ قليل.

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وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.









وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري بأنه تم تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.