شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة ووصول الكسوة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة شئون الحرمين، وصول كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالي قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله إلى جبل عرفات.

وقالت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر:" يحدث الآن وصول كسوة الكعبة المشرفة".

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري بأنه تم تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.