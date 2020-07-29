شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات 1711 حالة، منها 4 في محافظة حضر موت، و3 في تعز، وحالة واحدة في المهرة.

وأضافت اللجنة العليا في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 485 حالات، مقابل شفاء 9 حالات شفاء ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 849 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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وفى وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة إلى 1691 حالة.

وأوضحت اللجنة، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 483 حالة، وتسجيل 36 حالة شفاء، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 833 حالة.

وأشارت اللجنة اليمنية إلى أن الحالات التى تم تسجيلها لا تشمل المناطق التى تقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثى، حيث أنها تصعب الوصول إلى الإصابات والوفيات بسبب الفيروس فى هذه الأماكن بدقة.