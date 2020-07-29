السعودية.. استبدال كسوة الكعبة مع بدء حج محدود

مكة المكرمة/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، مساء الأربعاء، استبدال كسوة الكعبة، وسط إجراءات احترازية تتخذها المملكة مع بدء مناسك الحج الاستثنائي المحدود هذا العام، خشية تداعيات فيروس كورونا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، "قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة كما جرت العادة السنوية".

وأضافت: "قام فريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها وسط إجراءات احترازية".

وبحسب "واس"، تتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

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ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة.

وتستهلك الكسوة نحو 670 كيلو غرام من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلو غرام من أسلاك الذهب، و100 كيلو غرام من أسلاك الفضة.

وتصنع الكسوة في مجمع بالمملكة يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري، ويضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 متراً وتعمل بنظام الحاسب الآلي لتجميع الكسوة.

وتأتي مناسك الحج الاستثنائي المحدود هذا العام، في ظل تغييرات كبيرة فرضتها جائحة كورونا، إذ يقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف من داخل المملكة فحسب، وهو عدد محدود جدا مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الماضي.

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