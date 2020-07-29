بـ 826 إصابة.. المغرب يسجل أعلى معدل يومي بكورونا

المغرب، موريتانيا / الخليج 365

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 24 إصابة بالفيروس.

في المغرب، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 7 وفيات و826 إصابة بكورونا في أعلى معدل إصابات يومي، إضافة إلى 59 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفا و213، بينها 334 وفاة، و17 ألفا و125 حالة تعاف.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 93 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصابات بلغت 6273، بينها 156 وفاة، و4776 حالة شفاء.



وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 17 مليونا و41 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 666 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و562 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.