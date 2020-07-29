المغرب.. حبس صحفي بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر"

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

قررت محكمة مغربية، الأربعاء، إيداع عمر الراضي (33 عاما)، وهو صحفي، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".

وقال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في بيان: "بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب".

Advertisements

وأضاف أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الراضي "أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

وحدد الوكيل العام 22 سبتمبر/ أيلول المقبل تاريخا لأولى جلسات التحقيق مع الراضي.

وكان القضاء المغربي أصدر، في مارس/آذار الماضي، حكما بحبس الراضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات "حراك الريف"، عام 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.