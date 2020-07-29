الجزائر.. تبون يقيل وزير العمل بشكل مفاجئ

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير العمل أحمد شوقي عاشق، بشكل مفاجئ، بعد 6 أشهر قضاها في المنصب.

وحسب بيان للرئاسة نشر على صفحتها بموقع فيسبوك: "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

Advertisements

وأضاف: "كلّف رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة".



ولم تقدم الرئاسة تفاصيل أكثر حول سبب هذه الإقالة المفاجئة لوزير العمل.



وأحمد شوقي عاشق، شخصية تكنوقراطية، ويشغل منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون الذي وصل سدة الحكم في انتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.