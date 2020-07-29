اختطفتهم "بي كا كا".. إيزيديون يطالبون بإنقاذ أبنائهم في العراق

أربيل/ الخليج 365

ناشد الإيزيديون العراقيون، الأربعاء، حكومة بلادهم إنقاذ أبنائهم المختطفين على يد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

الإيزيديون الذين يعانون من ظلم منظمة "بي كا كا" منذ 2014، نظموا مظاهرة في قضاء سنجار بالموصل للمطالبة بعودة أبنائهم المختطفين وإسماع مطالبهم لحكومة بغداد والأمم المتحدة.

وقال رئيس المجلس المحلي في سنجار، ويسي نايف، للأناضول، إن أهالي القضاء عبروا عن رفضهم لوجود المنظمة في المنطقة، وطالبوا بإخراج المنظمة من منطقتهم لارتكابها جرائم بحق أبناء الإيزيديين.

ودعا الأمم المتحدة وحكومة بغداد للتدخل بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن "المنظمة اخطتفت العشرات من شبابنا، لذا يجب إخراجها من المنطقة".

وأشار إلى أن المنظمة وفروعها اغتصبت حقول ومنازل أهالي سنجار، ولا تسمح للمواطنين بحصد محاصليهم.

وشدد أن المنظمة أكبر عائق أمام عودة الإيزيديين إلى منازلهم منذ 2014.

وأضاف: "لولا وجود المنظمة لعاد 80 بالمئة من أهالي سنجار إلى منازلهم، الشعب يطالب بنشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة وإخراج المنظمة من المنطقة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين حملوا صور أبنائهم المختطفين على يد منظمة "بي كا كا".

Advertisements

ونقلت عن الإيزيدي حيدر رشو أحد المختطفين أبناؤهم قوله "نطلب من الحكومة المركزية إعادة أبنائنا المختطفين على يد المنظمة وفروعها".

وأضاف أنه سيواصل التظاهر إلى حين احتضان ابنه مرة أخرى، ولن يتراجع عن التظاهر إن لم تلبِ الحكومة مطالبهم.

كما نقلت عن إحدى الإمهات قولها إن "المنظمة اختطفت ابنها قبل نحو عام، ولا تعلم مصيره حتى الآن".

ونشر الإيزيديون بيان مشتركا في ختام المظاهرة، جددوا خلاله رفضهم التام لوجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة.

وطالبوا الأمم المتحدة والحكومة المركزية لتسخير كل إمكاناتهما لإنقاذ الإيزيديين المختطفين.

ودعوا المنظمة للخروج من المنطقة لضمها في صفوفها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي الذي ارتكب جرائم كبيرة بحق الإيزيديين.

وانتهى البيان بالتأكيد بأنهم لن يسمحوا أبدا بتحويل سنجار إلى قنديل ثانية (جبل قنديل معقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية بالعراق).



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.