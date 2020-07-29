كورونا.. 12 وفاة بالجزائر وواحدة في لبنان

الجزائر، لبنان / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 12 وفاة جراء كورونا، فيما رصد لبنان وفاة واحدة بالفيروس.

في الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 12 وفاة و614 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 359 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفا و229، منها 1186 وفاة، و19 ألفا و592 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و182 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 43 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4202، منها 55 وفاة، و1753 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 17 مليونا و32 ألفا، توفي منهم أكثر من 666 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و556 ألفا، وفق موقع "ًWorldometers" الخاص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.