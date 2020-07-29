شكرا لقرائتكم خبر عن وجه إليها عدة طلقات نارية.. «خمسيني» يقتل زوجته في تبوك ويُبلغ الأمن بجريمته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمدينة تبوك تحقق في مقتل سيدة أربعينية على يد زوجها، بعد أن وجه إليها عدة طلقات نارية صباح اليوم (الأربعاء) بسبب خلافات عائلية.

وأوضحت المصادر، أن الزوج (خمسيني) قدم بلاغا للجهات الأمنية عن قتله لزوجته بحي “أبوسبعة” جنوب تبوك، حيث تمت مباشرة الموقع من قبل الأمن الذي تحفظ على القاتل، فيما لايزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا لـصحيفة «عكاظ».