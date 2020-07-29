شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه مسلم.. عمل يسير وأجر جزيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على فضل صيام يوم عرفة.

وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه المسلم ( إذا لم يكن حاجا).. عمل يسير وأجر جزيل”.

وأضاف الشيخ الخثلان: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده ) (أخرجه مسلم في صحيحه).