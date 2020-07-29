شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه مسلم.. عمل يسير وأجر جزيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على فضل صيام يوم عرفة.
وقال “الخثلان” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “صيام يوم عرفة ينبغي ألا يفرط فيه المسلم ( إذا لم يكن حاجا).. عمل يسير وأجر جزيل”.
وأضاف الشيخ الخثلان: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده ) (أخرجه مسلم في صحيحه).
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